Prezident İlham Əliyev Sankt-Peterburqda MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib
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Oktyabrın 7-də Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.