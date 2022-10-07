https://news.day.az/azerinews_politics/1501524.html Prezident İlham Əliyev Sankt-Peterburqda MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Sankt-Peterburqda MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edib - FOTO
Oktyabrın 7-də Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
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