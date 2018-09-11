В Джалилабаде малолетний сын владельца дома помог вору совершить кражу
В Джалилабадском районе в течение двух недель из дома были украдены золотые украшения.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившийся в полицию Ариф Ибишов сообщил, что из его дома в городе Гёйтепе с 22 августа по 4 сентября были украдены золотые украшения на сумму 20 тыс. манатов, передает Day.Az.
В результате проведенных полицией мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель города Шахрияр Салманов, установлена личность еще одного человека.
Во время расследования было установлено, что в совершении преступления Ш.Салманову содействовал малолетний сын владельца дома, который сообщил, когда дома никого нет и где лежат драгоценности. Кроме того, было установлено, что в день преступления сын потерпевшего намеренно оставил одно из окон дома открытым, чтобы Ш.Салманов спокойно вошел в дом.
По факту в Джалилабадском районном отделе полиции возбуждено уголовное по соответствующей статье, ведется расследование.
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