Айгюн Самедзаде: Гармония видится в прекрасном, эмоциях и ярких красках - ИНТЕРВЬЮ

В Зеленом театре 9 июня в 20.00 пройдет грандиозный творческий вечер члена Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан". Концерт посвящен 100-летию образования первой на Востоке демократической республики - Азербайджанской Демократической Республики. В праздничном вечере известные исполнители, музыканты и танцевальные коллективы выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Теймура Гёйчаева.

В преддверии концерта Айгюн Самедзаде в интервью Trend рассказала об эмоциональной составляющей при создании произведений и ярких красках творчества, передает Day.Az.

- Айгюн ханум, скоро ваш очередной творческий вечер, который как всегда обещает запомниться яркими красками. Меня же интересует символизм вашего имени и многолетнего творчества - что было луной, а что солнцем (ред. - в переводе с азербайджанского Айгюн - состоит из "ай" и "гюн" - луна и солнце)?

-Интересный вопрос, такой мне еще не задавали (улыбается, задумалась). Мое творчество - это как день сменяет ночь, солнце луну и обратно. От Солнца всегда идет свет и тепло! А Луна - это спутник Земли - объект романтических взглядов, которую можно увидеть и днем, разделяющую небосвод с Солнцем. При этом - они как бы находятся в противостоянии, рождая главное - жизненный цикл. С детства мы знаем, что Луна вращается вокруг Земли, а Земля - вокруг Солнца. К этому обязательно прибавим, что планета осуществляет движение и вокруг своей оси. Небесные тела словно находятся в постоянном танце, меняя свое положение, но никогда не нарушают природный механизм. При этом гармония видится в прекрасном. Все это своеобразно воплощено в моем имени, творчестве и жизни. Возможно, так можно ответить на ваш вопрос (улыбается). Но скорее, солнце и луна - это я и моя музыка. Моя творческая жизнь тесно связана с лунным временем, когда приходит вдохновение и создаются произведения, т.е. появляются всходы, которые расцветают под солнечным теплом и светом.

- Кстати о вдохновении, ведь у каждого творческого человека, будь то художник, скульптор, композитор, музыкант, режиссер, актер, певец - оно свое. В чем вы черпаете вдохновение для создания произведений?

- Вдохновение - это особое состояние души, связанное с чувствами, проявлением положительных и даже негативных эмоций. Когда к человеку приходит вдохновение, он готов реализовать весь свой потенциал, воплотить мысли и стремления в конкретные дела, в произведения. В этом состоянии люди могут свернуть горы, в момент наивысшего подъёма, когда познавательная и эмоциональная сферы человека соединены и направлены на решение единой творческой задачи. Про таких людей говорят, что они словно парят над всеми, заряжая своей энергией и творческим настроем окружающих. Но для многих из нас вдохновение индивидуально. Нередко в состоянии творческого вдохновения возникают озарения. Нам постоянно нужно искать что-то новое, что может мотивировать нас. Одним невероятно сложно найти что-то вдохновляющее, другие находят вдохновение во всем, что их окружает. Например, моя известная композиция "Тут агаджы" была создана в момент очень плохого настроения, печали и душевной обиды, которая произошла после одного звонка, как оказалось впоследствии, ошибочного. Вообще, все созданные произведения - это результат моих эмоций, пережитых тяжелых и радостных мгновений, истории любви и жизни различных людей и окружающих, все то настоящее, что тебя окружает. Бывают моменты, когда под воздействием определенных событий я пишу музыку, из глаз идут слезы, и поражаюсь, когда и у людей, которые слышат это произведение, происходит такое же...Я не ставлю цель, чтобы произведениями вызывать у людей слезы, просто моя творческая энергетика передается через мои композиции им, и считаю это удивительным явлением. И еще...Художники или скульпторы молча создают свои произведения, и их почитатели смотрят на них сквозь своеобразную тишину, а композиторы создают звуками, музыкой, гаммой эмоций, что, на мой взгляд, еще больше проникает в сердце и душу...

- Но бывает же и творческий кризис. Как его побороть?

-Вдохновить человека на творчество может все, что угодно, любой предмет или явление. Вещи, способные вдохновить, подчас кажутся настолько невероятными, что не всегда удостаиваются должного внимания. Сальвадор Дали подтвердил это много лет назад на примере своего "Постоянства памяти", вдохновившись на написание полотна, взглянув на обычный расплавившийся сыр. Пожалуй, лучший из советов, где искать вдохновения, - не дожидаться его, а отправиться на поиски самостоятельно. Например, скольких мировых шедевров искусства можно было бы лишиться, не обратись творцы за помощью к природе. Или же, просто путешествие, знакомство с новой культурой, народом и традициями. А любовь является настолько мощным стимулом к творчеству, что способна не только вернуть пропавшее вдохновение, но и подарить его тому, кто никогда им не обладал. Нужно чаще переключать мысли с вечных раздумий о делах насущных и замечать красоту вокруг, яркие моменты жизни!



- И тогда эмоции перенесутся в ноты...?

- Скорей, для меня ноты как цвета радуги имеют свой цвет. Например, До - буро-красный, цвет засохшего листа розы, Ре и Соль - цвет зеленой травы, природы, Ми и Си - цвет кофе, Фа - синий, Ля - желтый. Если внутри человека нет цветов, то он не сможет творить. 7 нот, а столько разнообразных сочетаний этих 7 звуков. И про цвета тоже хорошо вспомнили. Я дала множество больших и малых концертов, а нынешний пройдет в Зеленом театре. Да и сам концерт посвящен 100-летию образования первой на Востоке демократической республики - Азербайджанской Демократической Республики. Символ этого дня и нашей истории, наша гордость - Государственный флаг Азербайджана! И его самые замечательные цвета - голубой, красный и зеленый.

- А какого цвета видите зрителей?

- На концертах я зрителей скорей чувствую, чем вижу, особенно исходящую от них энергетику и это мне всегда помогает. Поэтому для меня зрители - это яркий свет! Как известно, некоторые композиции на концертах я исполняю сама, потому что считаю, и певцам об этом говорю, что никто так хорошо не исполнит как автор. Я не собираюсь делать певческую карьеру и просто пою от сердца и для души зрителей то, что чувствую и хочу передать эти эмоции окружающему миру. Во время этих сольных или в дуэте исполнений всегда молюсь Всевышнему, чтобы не ошибиться и помочь мне донести до людей свой внутренний мир, стремящийся к гармонии и развитию, старающийся вобрать в себя все самые лучшие качества человечества. Мы работаем и создаем для вас, родные и любимые зрители, и только благодаря вам все эти годы творим и созидаем...

- Спасибо за беседу, Айгюн ханум. Солнце и Луна всегда сменяют друг друга, это вечный ритм жизни, который, как и ваше творчество, живет в композициях. Известный философ Платон считал, что именно музыка дарит человеческой душе крылья, наделяет мышление воображением и воспитывает в людях лучшие качества.

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