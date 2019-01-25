В Баку открылся Первый Международный кинофестиваль Италия-Азербайджан - ФОТО

В Баку сегодня состоялось открытие первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан, который пройдет на площадках Киноцентра "Низами" и The Landmark's Cine Club с 25 по 30 января, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Кинофестиваль организован кинокомпанией Imago Group, издательским домом Sandro Teti Editore и организацией United Cultures при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Победители фестиваля будут отмечены премией Zoroaster.

В преддверии открытия прошла пресс-конференция с участием - председатель жюри премии Zoroaster Ремо Джироне, художественный руководитель фестиваля, режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими, представительница Imago Group Лучия Мачалени, президент Sandro Teti Editore Сандро Тети, руководитель United Cultures Паола Касагранде представитель Кянан Зульфугаров, представительница отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджана Алмаз Султанзаде.

Всемирно известный итальянский актер и режиссер Ремо Джироне, полюбившийся на всем постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано Каридди в телесериале об итальянской мафии "Спрут", выразил признательность за гостеприимство и отметил важность проведения фестиваля.

"Впервые приехал в Баку и знаю, что в Азербайджане очень любят итальянский кинематограф. Кинофестиваль внесет свой вклад в дальнейшее укрепление культурных связей между Азербайджаном и Италией, будет способствовать налаживанию контактов, взаимообогащению культур, обмену опытом и дальнейшей реализации совместных проектов. К сожалению, в Италии плохо знают об азербайджанском кинематографе. Но думаю, что после этого фестиваля узнают, потому что нашей целью является популяризация кинематографического языка двух стран, его истории и эволюции, пропаганды прошлого, настоящего и будущего кинематографии", - отметил Ремо Джироне.

По словам актера, отрадно, что спустя 30 лет в Азербайджане по-прежнему множество поклонников сериала "Спрут".

"Мне это приятно. Я рад, что азербайджанцы меня настолько любят, и отвечаю взаимностью. Я сыграл в этой картине отрицательного героя и даже не думал, что она принесет мне такой большой успех. В творчестве не важно какую роль воплощаешь, главное, чтобы она оставила у зрителей эмоции в душе. Я играл во многих фильмах, были отрицательные и положительные роли, но именно роль Тано Карриди красной строкой проходит через мое творчество", - сказал Ремо Джироне, выразив желание принять участие в азербайджанском проекте и вновь вернуться в Баку. На протяжении пяти дней Ремо Джироне не только примет участие в фестивале, проведет мастер-класс, но и совершит экскурсию по достопримечательностям Баку, посетит Храм Атешгях, заповедник Гобустан и другие места.

Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском, азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими показами. 30 января во время гала-вечера пройдет церемония награждения премии Zoroaster по следующим номинациям: "Лучший художественный итальянский фильм", "Лучший художественный азербайджанский фильм", "Лучший художественный международный фильм", "Лучший документальный международный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший оператор", "Лучшая музыка".

На фестивале представлены работы как начинающих, так и известных режиссеров со всего мира. Основная цель мероприятия - выявление молодых талантов, создание площадки для обмена опытом между режиссерами из разных стран. Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира. Программа фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами, встречами.

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