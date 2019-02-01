В Баку будет презентована книга о балете Гара Гараева "Семь красавиц"

По сложившейся традиции ежегодно в начале февраля в Азербайджане проходят многочисленные мероприятия ко дню рождения великого композитора нашего времени, выдающегося педагога и музыкально-общественного деятеля, Героя социалистического труда, народного артиста СССР и Азербайджана, Лауреата Государственных премий Гара Гараева.

Прошлый, 2018 год, год его 100-летнего юбилея, стал кульминационным по числу прекрасных концертов, интересных презентаций, научных конференций, многочисленных выставок, прошедших по всему миру. В то же время вековой юбилей Гара Гараева стал и мощным импульсом к появлению новых идей, замыслов, проектов, связанных с его бессмертным творчеством.

Союз композиторов Азербайджана с большим почтением относится к памяти Гара Гараева, который был председателем этой творческой организации на протяжении более 30 лет. Ежегодно в феврале и мае здесь проводятся интересные мероприятия, посвященные его памяти. В связи со 100-летним юбилеем Г. Гараева Союз композиторов инициировал долгосрочный проект по созданию и публикации новых музыковедческих трудов, отражающих актуальные грани исследования творчества великого композитора.

В течение прошлого года на свет появился целый ряд трудов, посвященных разным жанрам творчества Гара Гараева. К примеру, уже состоялась презентация исследования доктора философии по искусствоведению, профессора Наили Мехтиевой "Киномузыка Гара Гараева", изданного на высоком полиграфическом уровне в издательстве "Şərq-Qərb". В этом же издательстве совсем недавно вышла еще одна книга этого проекта - труд музыковеда, доктора философии по искусствоведению Натальи Дадашевой "Балет Гара Гараева "Семь красавиц". История сценической жизни". В новой книге представлена полная картина постановок знаменитого балета со дня мировой премьеры в 1952 году и до настоящего времени, приводятся интересные, до сих пор неизвестные факты его сценических воплощений в театрах многих стран мира. Также здесь публикуются интересные сведения о балетмейстерах, дирижерах, художниках, артистах балета, в разные годы принимавших участие в сценическом воплощении бессмертного шедевра композитора.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, широкой музыкальной общественности новый труд Н.Дадашевой будет представлен в преддверии дня рождения Гара Гараева - 4 февраля в его Доме-Музее. На мероприятии, которое начнется в 15:00, выступят автор книги, известные деятели музыкальной культуры Азербайджана - современники Г.Гараева. Также будут представлены редкие кадры, освещающие малоизвестные страницы постановок балета "Семь красавиц" в разных городах Советского Союза, а также в США. В конце презентации прозвучит музыка великого композитора.

Н. Гасымова