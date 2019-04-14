Ценными источниками для изучения музыкальных инструментов, бытовавших в средние века в Азербайджане, служат произведения классических поэтов Гатрана Тебризи (1010-1080), Хагани Ширвани (1120 - 1199), Низами Гянджеви (1141-1209), Ассара Тебризи (1325-1390), Гази Бурханеддина (1344-1398), Имадеддина Насими (1369-1417), Джаханшаха Хагиги (1405-1467), Исмаила Хатаи (1486-1524), Мухаммеда Физули (1498-1552), в которых приводятся названия музыкальных инструментов, количество струн и игровых отверстий, описываются формы корпуса, материал изготовления, составные части, способы игры, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В трудах азербайджанского музыковеда, композитора, поэта, певца и музыканта Абдулгадира Мараги (1353-1435) рассматриваются формы и виды музыкального сопровождения, способы настройки и извлечения звука, приемы и техника исполнения.

Музыкальным инструментам (их около 40) он посвятил главы своих трактатов "Магасид-ал-альхан" ("Назначение мелодий") и "Фаваид-и ашара" ("Десять польз"). Мараги описывает также музыкальные инструменты, изобретенные им самим.

Сведения о музыкальной жизни горожан оставили в своих записках русский купец Ф.А.Котов, посетивший Азербайджан в 1623-1624 годах, немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий (1603-1671), турецкий путешественник Эвлия Челеби (1611-1679), голландский ремесленник и путешественник Ян Стрёйс (1630-1694), немецкий натуралист, врач и путешественник Энгельберт Кемпфер (1651-1716).

Коснемся музыкальных инструментов, бытовавших в средневековом Азербайджане более детально.

Духовые инструменты. Азербайджанская миниатюра, Тебриз, XVI в.

Группа музыкантов, привлекавшаяся на небольшие мероприятия (сельские свадьбы и т.п.). Баку, начало XX в. Национальный Музей истории Азербайджана.

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Тар. Хотя в печати высказывалась мысль об изобретении тара выдающимся музыковедом, философом и ученым-энциклопедистом Абу Насром Фараби (865-959; родом из Туркестана), этот инструмент получил широкое распространение только в Азербайджане и Иране.

Предполагается, что тар в Иране появился в период династии Каджаров в результате эволюции в XVII-XVIII вв. других иранских инструментов, в частности, сетара, или же миграции в конце XVIII в. с Кавказа. Но о существовании тара в X, XI, XIV, XVI и XVII вв. свидетельствуют стихи Баба Таира Урьяна, Фарруха Систани, Гатрана Тебризи, Ассара Тебризи, Мухаммеда Физули и Говси Тебризи.

Уд. Корпус уда имел грушевидную или округлую форму. На отогнутой назад головке отчетливо были видны 4-10-11 колок, соответствующих количеству струн, или же 3 колки на одной стороне головки. На деке располагались резонаторные отверстия. Барбат был размером больше уда, имел 7 шелковых струн, натянутых на двухсторонние колки.

Шахруд, схожий с удом, был длиннее его, имел 10 струн; каждая длинная и расположенные рядом короткие струны были парными. На чертеже из Каирского списка "Трактата о музыке" Фараби шахруд изображен в виде четырехугольного резонаторного ящика с большим числом натянутых струн.

Чанг. Корпус многострунного (более 30) чанга представлял собой дугообразный и расширяющийся книзу резонатор. Верхняя часть его была резко изогнута. К резонатору крепился длинный штифт для упирания инструмента во время игры об пол.

Рубаб. Нижняя половина корпуса рубаба закрывалась кожей, а верхняя - деревянной декой. Применялись разновидности рубаба с 3-6 шелковыми струнами. Иногда одна из струн заменялась серебряной.

Дутар, танбур и его разновидности (сетар, чартар, пянджтар, шештар), имели небольшой грушевидный корпус и длинную шейку с ладками, на верхней части которой закреплялись колки.

Саз и донгар по сравнению с танбуром имел более удлиненный корпус. Нижняя часть корпуса руда была округлой, покрыта кожаной мембраной, а его верхняя (большая) половина удлинена и слегка расширена в средней части. Корпус, плавно ссужаясь, переходил в длинную шейку. Головка была крючкообразно загнута. Звуки на четырех жильных или шелковых струнах извлекались при помощи плектра.

Канун. Корпус кануна имел форму треугольника. На него натягивалось 8 тройных (треххорных) струн, которые настраивались в зависимости от мелодий.

Нузха. На прямоугольный корпус нузхи закреплялась тонкая деревянная дека, по всей ее длине натягивались 27 парных струн. Между ними на левой и правой частях корпуса располагались одинарные струны разной длины. Общее количество струн доходило до 108. На нузхе, как и на кануне, при игре пользовались пальцами обеих рук.

Мугни объединял в себе конструкцию рубаба и нузхи. 9 колок располагались на верхней левой части шейки, а 3 на ее нижней правой стороне. Над широкой декой и грифом натягивалось 39 струн.

Шешхана и шештай. Изобретенная Рзааддином Ширвани шешхана имела отогнутую назад головку. Его гриф по сравнению с удом был длиннее, а корпус обтягивался рыбьим пузырем. Шештай, с большим грушевидным корпусом, существовал в трех разновидностях, различающихся между собой по длине грифа и наличию коротких резонирующих струн в верхней части деки.

Озан по сравнению с другими струнными инструментами имел более удлиненный корпус, две трети которого прикрывалась кожей. Иногда привязывалась и короткая, бурдонирующая струна.

Дамбур. Двухструнный дамбур имел удлиненный совкообразный корпус, заканчивающийся книзу трезубцем или четырехзубцем.

Чогур. Семиструнный чогур с грушевидным усеченным книзу корпусом, длинной шейкой имел головку наподобие тара. Чехесдех с 8 или 9 струнами отличался большим, слегка удлиненным корпусом.

Музыкальный инструмент типа цимбал, имеющий кожаную деку и 24 струны, также назывался чанг. Cантур представлял собой трапециевидный ящик. 96 металлических струн, проходя над декой, одним концом прикреплялись к штифтам, а другим - к металлическим колкам. Треххорные струны опирались на перемещающиеся подставки. Играли на нем палочками с загнутыми концами.

Кяманча состояла из относительно небольшого корпуса, круглой шейки, более удлиненной по сравнению с современной, и фигурной ножки, служащей в качестве подставки. Для двух струн инструмента использовали волосы из конского хвоста или шелковые нити. Позднее количество струн достигло четырех.

Смычковый инструмент чагане с 4 струнами имел крупный грушевидный корпус, деревянную деку и длинный наконечник, который упирался на пол во время игры. Трехструнный смычковый инструмент чаганаг имел длинную шейку и круглый корпус.

Ударные и духовые инструменты. Азербайджанская миниатюра, Тебриз, XV в.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ней представлял собой длинную трубку небольшого диаметра. Размер миниатюры не позволял художникам показать игровые отверстия на стволе, но по положению пальцев можно предположить, что их было несколько, и располагались они в нижней части инструмента.

Най изготовлялся обычно из тростника, но профессионалы употребляли его деревянные разновидности - белый и черный най. Белый най (найи-сефид) прямая полая трубка длиной 75-80 см, имел 8 отверстий на лицевой и 1 на тыльной сторонах. Черный най (найи-сиях) или мизмар был более совершенным. Длина его составляла половину длины белого ная. В ствол с 7 игровыми отверстиями вставлялся тростниковый пищик. Инструмент снабжался круглой пластинкой для опоры губ.

Зурна была еще короче по сравнению с белым и черным наем, поэтому из нее извлекались очень высокие звуки. По размеру она превосходила современные виды, имела 7 игровых отверстий и широкий раструб. Мягко и нежно звучащие нейчебалабан и тутек, в отличие от зурны, представляли собой прямые трубки.

Мусигар - многоствольная флейта, состоящая из трубок (до 20) разной длины, скрепленных между собой в возрастающем порядке - от самой короткой трубки до самой длинной. Во время игры инструмент располагался вертикально, открытыми концами трубок вверх и удерживался одной рукой за нижний конец, а другой за узкую часть. Открытые концы во время игры соприкасались с губами исполнителя.

Латунные трубки аргана или аргануна располагались рядами, а выше них закреплялись длинные трубки с низким звучанием. За трубками находился мех для вдувания воздуха. На мех давили левой рукой, а пальцами правой руки нажимали большие кнопки, расположенные у трубок, при этом открывался доступ для воздуха, и тем самым получались звуки различной высоты.

Каранай имел вид прямой трубки, а гавдум - дугообразно изогнутого в двух местах раструба с 4-7 кольцеобразными утолщениями. Наличие их свидетельствует о том, что стволы инструментов не были целыми. Каранай и гавдум не имели игровых отверстий. Инструмент удерживался одним или двумя (чаще) руками раструбом вверх, а губы соприкасались с мундштуком.

Бронзовый нефир был вдвое короче по сравнению с каранаем. На нем можно было извлекать всего три звука. Более длинные нефиры назывались бургу, а согнутая рогом труба - шах-нефиром. Другой сигнальный мундштучный буг изготовлялся обычно из обожженной глины. Шейпур представлял собой прямую медную трубу с расширенным концом. Найи-хийк (бурдючный, меховой най) представлял собой бурдюк, на который закреплялись две трубки с пищиками, имеющими надрезные язычки. Во время игры в мех нагнетался воздух. Позднее этот инструмент стал называться тулум.

Духовые и ударные инструменты. Роспись Дворца Шекинских ханов. XVIII в.

МЕМБРАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Деф имеет вид круглой деревянной обечайки, с одной стороны которой натягивается кожа. Вокруг ободка на равном расстоянии друг от друга вставляются 5 небольших круглых пластиночек. По мембране бьют пальцами обоих рук. На ободке даиры вместо кружков закрепляются небольшие колечки, а на гавале бубенчики. На мазхаре кольца и бубенчики отсутствуют.

Корпус нагары, изготовленный из дерева, имел форму цилиндра. Для мембраны использовалась козья шкура. Большая нагара называется давул. Дохул представлял собой широкую деревянную обечайку цилиндрической формы, на которую с двух сторон натягивалась кожа. Высота дохула превышала его диаметр. Во время игры ремень, прикрепленный двумя концами к корпусу инструмента, перекидывался через плечо, и звук извлекался ударами двух деревянных палочек по обоим мембранам. Одна из палочек имела закругленный конец. Тебил в форме чаши изготовлялся из меди или бронзы, на открытую сторону его натягивали волчью шкуру; играли на нем двумя палочками.

Тебил-бас или теблак-бас имел относительно небольшой чашеобразный корпус, на открытую сторону которого натягивалась кожа. Инструмент закреплялся к седлу коня с правой стороны. По сигналу тебил-баса на охоте выпускали соколов.

Думбек изготовлялся из обожженной гончарной глины в форме продолговатых больших горшков с открытыми нижними концами. При игре его держали подмышкой и били по деке из кожи руками. Думбул представлял собой продолговатый бочонок с ручкой. Кус или кос изготовлялся из меди и был похож на европейскую литавру. Для получения более умеренного звука обтягивался сеткой из ремней. По мембране били двумя палочками с обмотанными материей концами.

Внешне и по материалу изготовления с кусом была сходна гоша-нагара с двумя корпусами, но они были значительно меньшего размера. Оба корпуса прочно соединялись между собой. По мембране джифтикоса (парный кос) били палочками с загнутыми коцами. Корпус табиры сужался в средней части. Во время игры держался под мышкой и по мембране били ремнем.

Дабдаба перевозился на верблюде или лошади по обе стороны седла. Инструмент снабжался ременной сеткой. Во время игры исполнитель высоко взмахивал руками и изо всех сил ударял палками с изогнутыми концами по мембране.

Оркестр азербайджанских народных инструментов. Баку, фото конца XIX в. Национальный Музей истории Азербайджана.

САМОЗВУЧАЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Зенг - колокольчик величиной с кулак, изготовлялся из меди, бронзы и других металлов в виде усеченного конуса, на его внутреннюю часть закреплялся язычок. Небольшие его разновидности назывались зынгыров и черес, а большие - чан и дерай.

Халхал представлял собой золотой или серебряный браслет, к наружной стороне которого прикреплялись бубенчики. Гымров или гымро - бубенцы, представляли собой небольшой латунный полый шарик, внутри которого находились два-три круглых камешка или свинцовые дробинки.

Лаггути состоял из двух отдельных плоских брусков прямоугольной формы, отличающихся размерами; на нем играли двумя палочками. Гашыгек - две ложки, соединенные веревкой внутренними сторонами, где находились мелкие кусочки металла. Шах-шах состоял из двух выпуклых круглых деревянных чашечек, закрепленных веревкой на верхней части рукоятки.

Каса - чаша с широкой верхней частью. Во время игры чаши заполнялись водой до разных уровней, и ударами палочкой по ним получали разновысотные звуки. Тештпредставлял собой употребляемый в быту неглубокий таз из меди с широкой открытой стороной.

Сафаиль - инструмент в виде двух деревянных прутьев. При помощи железных петель на них закреплялись два металлических обруча с нанизанными на них железными кольцами и бубенчиками. Древки располагались внутри обруча. Древко камана была согнуто в виде лука, на его тетиву нанизывались металлические пластинки, кольца и бубенчики. Агыз-гопуз был выкован из железного прута в виде подковки с вытянутыми концами, между которыми протягивался стальной язычок.

Мугамное трио. В центре - известный на всем Кавказе и Центральной Азии тарист Г.Примов. Баку, начало XX в.

Судя по миниатюрам, при сольном исполнении использовались саз, рубаб, чанг, ней, дохул и тебил-бас. Нередко барбат, чанг или же чанг, руд и рубаб звучали вместе. Существовал дуэт - струнный арганун и чанг. Ансамбли включали следующие инструменты: 1) уд, руд, деф и гавал; 2) уд, кяманча и деф; 3) ней (два), деф (два) и даира; 4) чанг, деф (на руках певца-ханенде); 5) уд и деф (на руках певца); 6) танбур и деф (на руках певца); 7) сетар и деф (на руках ханенде); 8) руд и деф (на руках ханенде); 9) мусигар, деф, дохул, табира; 10) мусигар, деф и гавал; 11) мусигар, гавал, табира; 12) ней и деф (на руках ханенде); 13) каранай, гавдум, зурна и гоша-нагара; 14) каранай и гавдум.

Во время народных представлений на руках участников звучали гашыгек, которые ударялись друг об друга, а на поясе масгарачы (паяца) - зынгыров, гымров(бубенчики). На ногах танцовщиц звенели халхалы.

Для воодушевления воинов и устрашения врагов в бою, а также в мирное время играли на духовых (каранай, най, гавдум, шейпур, мизмар, сурнай, мусигар, нефир, буг), мембранных (кус, тебил, дохул, табире) и самозвучащих (синдж, черес, зенг, каса, каман, дерай) инструментах.

Из 88 музыкальных инструментов (32 струнных, 23 духовых, 16 перепоночных и 17 самозвучащих), бытовавших в средневековом Азербайджане, до недавнего времени играли только на 17. В последствии, благодаря усилиям Меджнуна Керими, Аббасгулу Наджафзаде и Мамедали Мамедова по восстановлению утраченных музыкальных инструментов часть из них (гопуз, чанг, барбат, рубаб, ширванский танбур, руд, нузха, чагане, чогур, сантур, кус, элвах, гавдум) были возвращены в обиход. Также были изготовлены новые виды кяманчи, балабана, сантура, лаггути, реконструированы тар и кяманча.

Кроме того, были созданы новые инструменты: джура-уд, сина-уд, вел-уд, йек-тар, зилсаз, зульфар, каман-карбахский, уд-мен, ай-улдуз, ирс, азербайджан, рамиш, севгилилер, электро-каманча, сюмсю-балабан, тюлек, нейвари, зумзуме, зурна-балабан, шеш-каман, шерги-тар.