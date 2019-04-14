В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
14 апреля 2019 21:56 34
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника. Об этом сообщает "Евро Пульс".
Как отмечается, мэрия испанского города Фигерас приступила к реконструкции дома. Музей планируется открыть во второй половине 2021 года.
Уточняется, что детство и юность художника станут основной темой музея. Кроме того, посетители смогут увидеть экспонаты, которые связаны с взрослой жизнью Дали.
Музей будет находиться в доме номер 20 по улице Монтуриол. Это здание было построено еще в 1898 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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