Международный центр мугама тесно сотрудничает с функционирующими в нашей стране посольствами иностранных государств. В результате этого сотрудничества в рамках ряда проектов, реализуемых Центром мугама на его сцене, часто проходят концерты иностранных музыкантов.

Центр мугама совместно с функционирующими в нашей стране дипломатическими представительствами иностранных государств осуществляет ряд международных проектов, одним из которых является проект "Жемчужины этнической музыки". В рамках этого проекта в Центре прошли многочисленные концертные программы, посвященные музыке народов мира, выступления знаменитых зарубежных музыкантов, а также круглые столы мирового значения, служащие пропаганде национальной музыки различных народов.

21 июня на сцене Центра мугама знаменитые мексиканские музыканты Хавьер Нандаяпа и Мирна Йам исполнили произведения на маримбе и других ударных инструментах. Концерт был организован Центром мугама при поддержке посольства Мексики в Азербайджане.

Вступительной речью мероприятие открыл посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, который выразил свою признательность организаторам концерта. Посол отметил, что маримба - ударный музыкальный инструмент, по форме похожий на ксилофон, обладающий мягким, богатым и глубоким тембром. На маримбе можно исполнять любую музыку, включая праздничную и классическую. Маримбу часто можно услышать в Мексике, Гватемале и Колумбии.

Этот концерт является частью мирового концертного тура маэстро Хавьера Нандаяпы по случаю 30-летия творческой деятельности артиста и проходит по 17 странам Европы, Азии и Америки, включая Азербайджан.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1989 году с группой "Marimba Nandayapa". Будучи соло-исполнителем, Хавьер Нандаяпа принимал участие в различных международных фестивалях и форумах в 42-х странах мира, включая Японию, Францию, Португалию, Испанию, Германию, Данию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Более двадцати лет музыкант ведет курс для молодых и юных исполнителей маримбы в штатах Табаско, Оахака, Чиапас и в городе Мехико. С 2011 года он является художественным руководителем Международного фестиваля исполнителей маримбы штата Табаско. Являясь искусным исполнителем мексиканской музыки на маримбе, Хавьер Нандаяпа представляет Мексику на международном уровне.

Концертная программа, состоящая из классической и мексиканской музыки, а также музыки мировых народов, была встречена зрителями с большим интересом. Исполнение Хавьером Нандаяпа и Мирной Йам произведений на маримбе и других ударных инструментах позволило бакинской публике насладиться разнообразием богатой мексиканской музыки.

Следует отметить, что Международный центр мугама расширяет свои международные связи и становится автором новых проектов. В рамках совместного сотрудничества с функционирующими в нашей стране посольствами иностранных государств, в новом сезоне Центр мугама придет к зрителям двусторонними концертными программами и проектами научно-исследовательского характера.

Н. Гасымова

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