Свой 110-ый сезон Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета закрыл великолепным показом балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова.

Весь год Театр радовал жителей и гостей столицы прекрасными оперными и балетными спектаклями, яркими премьерами, новыми именами, а также выступлениями известных иностранных солистов и коллективов. Каждый показ проходил при полном аншлаге и оставил в памяти ценителей прекрасного много приятных воспоминаний. И в заключительный день этого сезона чувствовалась праздничная атмосфера. Солисты и музыканты были как никогда хороши, а публика теплее обычного встречала каждый их выход на сцену.

Не случайно сезон в этом году закрылся балетом "Тысяча и одна ночь". Балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова на либретто по мотивам одноименного собрания сказок в этом году отмечает свое 40-летие.

Написанный в 1979 году балет в двух действиях впервые увидел свет в том же году на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета. И уже в 1980 году балет был поставлен в Воронежском театре оперы и балета, где без перерыва идет по сей день. В марте 1984 года состоялась премьера постановки в Харьковском академическом театре оперы и балета. В 1999 году был поставлен в Красноярском государственном театре оперы и балета. А в этом году "Тысяча и одна ночь" вошла в репертуар Театра "Кремлевский балет", что стало первой постановкой знаменитого балета на московской сцене. Это событие стало примечательным еще и потому, что было посвящено 90-летию всемирно известного азербайджанского художника Таира Салахова, который выступил сценографом спектакля.

В балете "Тысяча и одна ночь" прекрасно все: гениальная музыка Фикрета Амирова, яркие декорации народного художника Тогрула Нариманбекова, хореография заслуженного деятеля искусств Наили Назировой. Но передача этой красоты зрителям зависит от мастерства балетной труппы, оркестра и хора. Чтобы в сказку верилось, ее надо хорошо рассказать. Вчерашний показ стал тому свидетельством.

Лежащий в основе балета "Рассказ о царе Шахрияре" в пересказе солистов театра унес зрителей в мир восточных сказок, где происходят чудеса. В балет входят сюжеты сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рух, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках...

Как отмечалось выше, многое зависит от рассказчика. Шехерезаде, партию которой исполнила заслуженная артистка Азербайджана несравненная Нигяр Ибрагимова, умение рассказывать сказки сохранило жизнь. А профессионализм и талант артистов балета заставил в эти сказки поверить. Так, смерть Нуриды, которой в этот вечер стала заслуженная артистка Азербайджана невероятно талантливая Джамиля Керимова, от рук Шахрияра, партию которого исполнил один из ведущих солистов Театра, Анар Микаилов, вызвала мурашки у зрителей, а юмористичные герои сказок - неподдельный смех.

В этот вечер все артисты были на высоте. Заслуженный артист Азербайджана Макар Ферштандт (любимый раб Нуриды), Динара Ширинова (девушка), Мехман Марданов (Птица Рух), Мурад Керимов (Синдбад-мореход), Тимур Одушев (Аладдин), Нигяр Алиева (принцесса Будур), Фаиг Губатов (Колдун), Ислам Мамедов (Атаман разбойников), Айдын Мустафаев (Алибаба), Лиана Мирабдуллаева (Марджана), Камран Гурбанов, Ислам Мамедов, Андрей Лобачев, Нурлан Расулов (Палачи) - все артисты в этот вечер были на высоте.

Примечательно, что дирижировать балетом в день закрытия сезона было доверено молодому дирижеру Орхану Гашимову, который уже успел проявить свой талант. Вчерашняя его работа также вызвала восторг публики.

В заключение вечера звучали самые продолжительные овации этого года. Так зрители выражали свою благодарность Театру, не раз радовавшему их в юбилейном 110-м сезоне, за праздник искусства.

Франгиз Агаларова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!