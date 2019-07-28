26 июля в Доме культуры им. А.Р. Гобустанлы состоялось очередное мероприятие в рамках нового проекта Международного центра мугама "Путешествие в мир мугама".

На концерте, состоявшемся по инициативе Центра мугама и при поддержке Главного управления культуры города Баку, помимо жителей Гобустана также присутствовали солдаты воинских частей, расположенных на территории Гобустана.

Перед началом концерта было отмечено, какое внимание и заботу оказывает государство азербайджанской культуре. Было подчеркнуто, что помимо своих экономических достижений, также во всем мире Азербайджан известен своей богатой культурой и успешно осуществляет процесс пропаганды своих культурных ценностей во всем мире. Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой осуществляются проекты, направленные на развитие культуры, защиту национальных духовных ценностей. Как в столице, так и в регионах создаются новые культурные центры, театры, музеи и концертные залы.

Далее молодые ханенде Эльгиз Алиев, Нисбет Садраева и Алмаханум Ахмедли выступили в сопровождении Зафара Мамедли (тар), Мушвига Лятифова (кеманча), Вусала Алиева (нагара) и подарили гобустанской публике незабываемый концерт, в котором были исполнены народные песни и мугамы.

Следует отметить, что стартовавшие в июле по инициативе Центра мугама и при поддержке Главного управления культуры города Баку, концертные программы проекта продолжатся до конца текущего года. На концертах проекта в исполнении известных музыкантов звучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и теснифы.

Очередные концерты состоятся 9 августа в Центральном Доме культуры Бинагадинского района, 27 августа - в Мардакянском Дворце культуры.

Добавим, что Центр мугама до нынешнего времени реализовал ряд проектов. Среди удачных проектов, совместно реализуемых с телевизионными каналами, посольствами, различными организациями, следует также отметить Международный конкурс молодых пианистов CASPIAN ETUDE, организованный Главным управлением культуры города Баку при поддержке Центра мугама.

Н. Гасымова

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