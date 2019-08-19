На Площади фонтанов в Баку состоялся очередной концерт в рамках проекта "Sehrli Bakı" (Волшебный Баку), реализуемого Главным управлением культуры города Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

Яркие эмоции и впечатления гостям вечера подарили певец Джейхун Бакинский, танцевальные ансамбли "Səma" и "Turacı", успешно представлявшие Азербайджан на международных фестивалях, а также другие музыканты.

Концертная программа прошла в теплой атмосфере. Зрители с удовольствием танцевали и напевали любимые композиции.

Отметим, что в рамках проекта "Sehrli Bakı" концертные программы будут проводиться в конце каждой недели до 30 сентября.

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