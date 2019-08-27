В парке Центра Гейдара Алиева в Баку прошел концерт с участием звёзд современной эстрады, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Последние дни лета, вечером спала жара, с Каспия подул свежий ветерок и тысячи представителей молодежи и гостей столицы пришли на праздничный вечер, чтобы послушать заслуженного артиста Мири Юсифа, участников "Евровидения" Диляру Кязымову и Самру Рагимли, рэперов Рауфа Ахмедова, Эльшада Хосе и Qurd-а. Специальным гостем вечера стал проживающий в Москве уроженец Баку, популярный исполнитель Jony (Джахид Гусейнли), автор хитов "Френдзона", "Звезда" и "Аллея". Искренние душевные тексты, оригинальная манера исполнения помогли ему прославиться в соцсетях, завоевать многотысячную армию поклонников.

В этот вечер зрители дружно подпевали своим любимцам, танцевали и веселились под зажигательные хиты, делали селфи и снимали на гаджеты сценические номера, овациями и яркими эмоциями, сопровождая выступления артистов. Вечер удался на славу! Настоящий праздник для молодежи! Скоро наступит новый учебный год, но этот вечер обязательно останется в памяти красочными воспоминаниями.

Отметим, что летом в уик-энды Центр Гейдара Алиева регулярно проводит мероприятия, организует мастер-классы по различным видам спорта и сферам искусств, тренинги, соревнования, концерты и танцевальные вечера. Эти мероприятия нацелены на эффективное и интересное проведение жителями и гостями столицы своего досуга, выявление и развитие талантов и способностей у детей.

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