6 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Вагиф" видного азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра оперы и балета.

Главную партию Вагифа исполнит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Вместе с ним в спектакле примут участие народные артисты Азербайджана Акрам Поладов (партия Видади) Али Аскеров (партия Везиря), заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (партия Хураман), Фарид Алиев (партия Каджара), Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Турал Агасиев (партия Алибека), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Нина Макарова (партия Гюльнар) и др.

Оперой будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, главным хормейстером заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев, концертмейстером Айсель Меликова.

Н. Гасымова

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