13 ноября в Международном центре мугама состоится концерт Майкла Гуттмана (скрипка) и Ольги Домниной (фортепиано), организованный министерством культуры Азербайджана.

Майкл Гуттман - известный скрипач, дирижёр и музыкальный директор Брюссельского Камерного Оркестра, считает себя продолжателем одесской исполнительской традиции. Европейская пресса назвала его "Шагалом среди скрипачей". Ему присуще удивительное богатство и глубина звука. Майкл Гуттман играет на скрипке Гварнери дель Джезу 1730 года, которая принадлежала итальянскому композитору Джиованни Батиста Виотти.

Известная российская пианистка, выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных, а также Лондонской Королевской академии музыки Ольга Домнина является лауреатом многих международных конкурсов. Наряду с сольными концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах.

На концерте Майкла Гуттмана и Ольги Домниной бакинская публика сможет насладиться необычным сочетанием жанров и стилей. Зрителей ожидает путешествие в мир музыки, где виртуозные музыканты представят микс из джаза, танго и классики.

Отметим, что проект "Жемчужины классической музыки" - один из проектов Международного центра мугама, направленных на пропаганду и развитие образцов культурного наследия, который пользуется большим интересом среди любителей классической музыки и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию. В рамках проекта организовываются вечера, в которых можно насладиться лучшими образцами классической музыки, произведениями известных композиторов в прекрасном исполнении знаменитых музыкантов.

Добавим, что в декабре в рамках проекта "Жемчужины классической музыки" на сцене Центра с концертной программой под названием "Экология семи нот" выступит пианист-виртуоз, композитор Сеня Сон.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az, в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах нашего города.

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