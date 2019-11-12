Работы художницы и мастера по куклам Фарах Алиевой и ее 14-летней ученицы Камиллы Назаровой были представлены на VI Международной выставке авторских кукол, марионеток и "медведей тедди" в Праге, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Prague Doll 2019 были представлены работы "Восход", "Муза", "Вдохновение" и "Девочка с кроликом". Фарах Алиева является членом Союза художников Азербайджана, Международной организации авторских кукол, участницей международных биеннале. Изготовлением кукол она занимается с 2010 года и уже достигла значительных успехов. Более 100 работ художницы находятся в музеях, арт-галереях, посольствах и частных коллекциях в Азербайджане, Франции, Англии, США, Грузии, России и других странах. В 2013 году открыла арт-студию, в которой обучает кукольному искусству молодые таланты, создавая им условия для представления своих работ на международных выставках.

Фарах работает почти во всех жанрах и создает авангардные, классические, интерьерные, концептуальные и другие виды кукол. Ее работы легко угадываются по характерному стилю. Художница уделяет внимание каждой детали в прическах, одежде и аксессуарах кукол. Она любит создавать куклы, руководствуясь своим видением, причем всегда в единственном экземпляре, и со своей историей у каждой.

"Каждая из них для меня особенная, со своим характером, чувствами, эмоциями и настроениями. Во ходе работы я передаю им свое внутреннее состояние, свои переживания и чувства. Мои некоторые работы визуально могут быть схожи, но все они разные: думающая, мечтающая, кокетливая, влюбленная...", - говорит художница.

Автор рассказала, что на создание каждой куклы уходит от двух недель до трех месяцев. Это очень интересный, трудоемкий, требующий фантазии и художественного вкуса процесс.

"Кукла - сложный вид искусства, где мастер должен быть одновременно и скульптором, и художником, и модельером, и ювелиром, и философом, ведь каждое произведение искусства воплощает определенную идею", - говорит Фарах Алиева.

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