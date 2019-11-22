В рамках VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий" в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" был представлен перформанс участников проекта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гости мероприятия вначале ознакомились с заповедником "Гала", а затем посмотрели представленный перформанс и созданную инсталляцию.

В ходе мероприятия грузинская художница Заира Надирашвили представила перформанс, участница биеннале из Норвегии Эли Гладер продемонстрировала видеоарт, а Катажина Подгорска-Глонти (Польша) приковала внимание посетителей своей необычной инсталляцией.

VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий" проходит с 20 по 25 ноября 2019 года в Баку. Организаторы биеннале - министерство культуры и Союз художников Азербайджана. В биеннале участвуют 40 авторов из 17 стран. От нашей страны в мероприятии принимают участие 30 художников.

Мероприятия в рамках биеннале проводятся во Дворце Ширваншахов, в Музейном центре, выставочном зале имени Ваджии Самедовой, Центре современного искусства в Ичери Шехер, галерее "1969" (бывший выставочный салон имени Саттара Бахлулзаде) и Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала"