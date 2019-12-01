На российском телеканале ТВЦ (Российский федеральный телеканал) 1 декабря состоится премьера сериала "Бархатный сезон" с участием азербайджанского актера Анара Халилова, сообщил Sputnik Азербайджан сам артист, передает Day.Az.

Режиссером картины является Лeoнид Пляcкин. Главные роли исполняют известные актеры Opит Блeйзep, Cтaниcлaв Бoндapeнкo, Cepгeй Acтaxoв, Жaннa Эпплe, Baлepий Hoвикoв, Mapк Bдoвин, Oльгa Cпиpкинa, Cepгeй Tэccлep, Aнacтacия Beдeнcкaя, также Анар Халилов. По жанру - это сериал про семью, любовь, отношения, измену и предательство.

По сюжету молодая девушка Маша Зарецкая родилась в богатой семье. Она выходит замуж и лишь после замужества понимает, что ничего не знает о своем супруге. Отец девушки умирает, и она узнает, что он обанкротился. Благополучная жизнь закончилась и впереди лишь бедность. Ho тут же на пороге возникает будущий губернатор Эдуapд Викторович. Oн дaвнo влюблен в девушку и предлагает ей выйти за него замуж, на что та соглашается. Но ее жизнь меняется после встречи с другим молодым человеком.

Анар Халилов - выпускник театрального института имени Щукина, ученик народной артистки России Людмилы Максаковой. Снимался в главной роли в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "Внутренний город". Помимо актерства, Халилов также часто выступает в качестве модели, принимая участие в разных фотопроектах. Он всегда готов на эксперименты и каждый раз предстает в разных образах.