27 ноября 2019 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств и Государственным музеем искусств им. А. Кастеева Республики Казахстан, передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.

Мероприятие прошло в рамках Международного семинара "Искусство без границ", который проходил в Баку с 25 по 28 ноября 2019 года при финансовой и организационной поддержке МФГС и Министерства культуры Азербайджанской Республики в Азербайджанском национальном музее искусств.

Два крупнейших государственных музея искусств приняли обязательства о создании благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений. Среди которых: совместная разработка и реализация научно-исследовательских и культурно-образовательных проектов; участие и проведение совместных научных программ; организация рабочих встреч; обмен научной информацией, документацией, литературой и библиографическими изданиями; обмен учёными и специалистами в рамках организации стажировок и другие. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность сторон в целях сотрудничества, изучения и популяризации культурного наследия, а также углубления научных и культурных связей.