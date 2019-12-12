Нормализовалось состояние здоровья народного артиста Рафаэля Дадашова, который был помещен в Центральную больницу нефтяников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, народный артист перемещен в палату и его лечение продолжается.

"Пациент чувствует себя хорошо. Его лечение продолжается, и он будет выписан домой в субботу", - сказали в больнице.

Напомним, что народный артист Рафаэль Дадашов второго декабря был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и хроническая обструктивная болезнь легких.