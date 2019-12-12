https://news.day.az/culture/1184815.html Последние данные о состоянии здоровья народного артиста Рафаэля Дадашова
Последние данные о состоянии здоровья народного артиста Рафаэля Дадашова
Нормализовалось состояние здоровья народного артиста Рафаэля Дадашова, который был помещен в Центральную больницу нефтяников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, народный артист перемещен в палату и его лечение продолжается.
"Пациент чувствует себя хорошо. Его лечение продолжается, и он будет выписан домой в субботу", - сказали в больнице.
Напомним, что народный артист Рафаэль Дадашов второго декабря был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и хроническая обструктивная болезнь легких.
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