В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт классической музыки учащихся средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в рамках концертной программы прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова