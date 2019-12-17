https://news.day.az/culture/1186375.html Воспитанники школы имени Бюльбюля дадут праздничный концерт
Воспитанники школы имени Бюльбюля дадут праздничный концерт
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт классической музыки учащихся средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в рамках концертной программы прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре