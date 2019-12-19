25 декабря впервые в Баку, на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии будет представлено детское новогоднее сказочно-анимационное представление под названием "Немного волшебства". Эта новогодняя сказка придется по душе как детям, так и взрослым. Музыка русских и западно-европейских композиторов будет исполнена Азербайджанским государственным камерным оркестром под руководством талантливого, молодого дирижера Валида Агаева. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

Семейное представление вернет всех взрослых в детство, а детей увлечет в потрясающий сказочный мир. Одним из уникальных, необычных для Филармонии по восприятию будет завораживающая песочная мультипликация. Художественное представление будет исполнено на сцене, и с помощью видеокамеры и экрана будет отображаться на вертикальной плоскости. На глазах у зрителей, одаренная художница Фидан Исмиханова будет воплощать в жизнь один характер за другим, погружая всех присутствующих в новогоднюю, сказочную атмосферу.

После представления будет проведен мастер-класс, и все желающие будут иметь возможность попробовать разнообразные виды песочной анимации на практике. Подобный синтез художественных искусств является знаком начала новой эпохи, в которой концерты Филармонии начнут отходить от сугубо традиционных музыкальных исполнений в сторону более многосторонних выражений современного искусства.

Если раньше исполнители и организаторы концертов уделяли большее внимание качеству исполнения и выбору произведений, то сейчас на ряду с этими факторами появился еще один - впечатление и опыт, получаемый зрителем. Это новое направление является курсом, выбранным директором Филармонии, народным артистом Азербайджана Мурадом Адыгезалзаде.

Как утверждают координаторы данного проекта Илаха Бабаева и Лала Гусейнзаде, в 2020 году ожидается серия подобных мероприятий, что в последствии приведет к повышению интереса зрителей всех возрастных категорий к азербайджанскому современному искусству.

Популяризация разных видов искусства сыграет свою роль в его развитии, а успех подобного рода проектов зачастую вырывается за пределы локального культурного пространства. Нам же, у истоков этого движения остается быть зрителями, получать удовольствие и ждать новых концертов.

Н. Гасымова