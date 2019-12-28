Телеканал AZTV решил отказаться от привычного для многих новогоднего огонька и подготовил в новогоднюю ночь зрителям специальный подарок - музыкальный фильм "Şaxta" (Мороз), передает Day.Az.

Автором сценария, сорежиссером и исполнителем главной роли является актер Кямран Агабалаев.

"Этот фильм - современная сказка, повествующая о человеческих ценностях, о добре, заботе о ближнем, о том, что о родных и близких мы должны вспоминать не только по праздникам и каким-то знаменательным событиям, а ежедневно", - рассказала журналистам генеральный продюсер AZTV Назиля Бабаева, выступившая в проекте "Şaxta" режиссером-постановщиком и генпродюсером.

Съемки новогоднего проекта AZTV проводились как в Баку, так и на одном из турецких курортов - в съемках мюзикла "Şaxta" задействованы известные актеры Айдан Ахундзаде ("Həddən artıq uyğunluq", "Жара") и Ибрагим Чингиз ("Vicdan haqqı", "Yuxu kimi"), народные артисты Азербайджана Гурбан Исмайлов и Вагиф Асадов, заслуженная артистка Санубар Искендерли и ведущие телеканала AZTV.

Также в съемках принял участие турецкий актер Амир Гариплер, известный азербайджанским зрителям по проектам "Yüksek sosyete", "Vatanım sensin", "Kardeşim benim" и "Terkedilmiş".

Музыкальная часть фильма состоит из специально снятых клипов самых ярких звезд азербайджанской эстрады - по словам Назили Бабаевой, песни исполнителей тщательно выбирались для привязки к определенным эпизодам проекта "Şaxta", в котором приняли участие популярные артисты Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязимова, Севда Алекперзаде, Эльдар Гасымов, Фаик Агаев, Ройа, Тунзаля Агаева, Адалят Шукюров, Самира, группа "Раст", ритм-группа "Натиг" и легендарная Зейнаб Ханларова.

Примечательно, что в рамках "Şaxta" для каждого исполнителя его появление в кадре было расписано от "а" до "я" и не является проходным музыкальным роликом, а представляет собой полноценные клипы, которые украсят новогодний эфир на канале AZTV.

К примеру, народную артистку Зульфию Ханбабаеву снимали для проекта "Şaxta" в бакинском аэропорту, где она исполнила свой хит "Hava limanı"

"Этот новогодний фильм не состоялся бы без огромной всесторонней поддержки председателя AZTV Ровшана Мамедова, за что ему огромное спасибо, как и всей нашей дружной сплоченной команде, работавшей над проектом", - отмечает генеральный продюсер AZTV Назиля Бабаева.

Исполнительный продюсер - Мушвиг Керимов, операторы - Октай Намазов, Акшин Рзаев, Азад Арифоглу, Фаик Ширинбейли, Эльвин Рагимли, звук - Садиг Гусейнов, режиссер монтажа - Паша Насибов, художник по костюмам - Сабина Асад.

Мюзикл "Şaxta" выйдет в эфир 31 декабря в 21:30.