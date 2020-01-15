https://news.day.az/culture/1194209.html В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА"

В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА"

Культура, 15 января 2020 13:18 209

Организаторы Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА" объявили о приеме заявок на четвертый сезон проекта. Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram, передает Day.Az.

"Мы успешно провели третий сезон фестиваля "ЗИМА" и уже готовы принимать новые заявки на участие в четвертом сезоне! Как говорится, с корабля на бал", - отмечено на странице проекта.

К участию в фестивале допускаются дети в возрасте от шести до 16 лет.

Напомним, что гала-концерт третьего Международного детского музыкального фестиваля "ЗИМА", организованный Beat Group при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошел 14 декабря 2019 года на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Отметим, что "ЗИМА" - это не песенный или вокальный конкурс, а фестиваль, который является праздником музыки и талантов, участники которого будут награждены специальными дипломами.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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