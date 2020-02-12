Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова (тенор) - оперная дива, народная артистка России Анна Нетребко (сопрано) объявлена лауреатом музыкальной премии "Полар" 2020 года в столице Швеции, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Премию "Полар" называют "Нобелевской премией в области музыки". Также обладательницей этой премии стала американский композитор Дайан Уоррен.

Король Швеции Карл XVI Густав вручит награды новым лауреатам 9 июня в Гранд-Отеле Стокгольма. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн крон (около $104 тыс.).

"Полар" была учреждена менеджером популярной шведской группы "АББА" Стикканом Андерсоном, который основал для этих целей в 1989 году фонд в размере 42 миллионов крон. С 1992 года премия ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки за "значительный вклад в развитие музыкального искусства в мире".