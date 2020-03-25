Новый челлендж #şeirdepozitivol в азербайджанских соцсетях

Новый челлендж #şeirdepozitivol (прочитай стихотворение, будь позитивным) Главного управления культуры города Баку вызвал большой интерес пользователей социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В челендже уже приняли участие руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, руководитель и капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков, исполнитель шансона Джейхун Бакинский, режиссер и актриса Бакинского театра для детей и молодежи Ильхама Ахмедова, режиссер Ниджат Фараджев, актеры Сянан Фарзалиев, Тюркан Шахмарлы, Флора Гусейнова, Ниджат Мамедов, Кенуль Шахбазова, Афруз Алиева и другие.

Главное управление культуры города Баку приглашает всех азербайджанцев мира, деятелей культуры и искусства присоединиться из дома, или мест, где они находятся на данный момент, к челленджу Şeirdepozitivol, выражая тем самым свою солидарность и сплоченность. Находясь дома, вы можете прочитать стихи, и пригласить своих друзей сделать то же самое. Это продемонстрирует насколько интересно и познавательно можно провести время дома, говорится в сообщении управления.

Каждый желающий принять участие в челлендже может записать видеоролик, в котором он читает стихи, и разместить его в социальной сети под хештегом #şeirdepozitivol.