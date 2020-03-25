Министерство культуры Азербайджана и телеканал Mədəniyyət (Культура) запускают совместный проект "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

В рамках проекта планируется трансляция уроков музыки, показ в эфире телеканала кукольных спектаклей, а также концертных программ и моноспектаклей.

Трансляция уроков музыки будет проводиться пять дней в неделю по отдельным музыкальным инструментам, а также охватывать программы разных классов. Сотрудники Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига шесть раз в неделю будут представлять спектакли для детей (по 15 минут).

На телеканале будут транслироваться выступления на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева небольших музыкальных коллективов.

Наряду с этим, в рамках проекта в исполнение трех музыкантов будут представлены народные песни, а также показаны народные танцы, съемки которых прошли в Международном центре мугама. Транслироваться они будут пять дней в неделю.

Также в Международном центре мугама пройдут съемки фрагментов из различных спектаклей с участием одного актера, которые будут транслироваться на телеканале два раза в неделю.

Отметим, что на основе сотрудничества министерства культуры и телеканала Mədəniyyət также ведутся работы по реализации совместных проектов и в сфере кино, изобразительного искусства, музейного дела, библиотек, исторических памятников, народного творчества и других.