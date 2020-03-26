Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью, - заявил он. - Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями".

Автор серии "Приключения Эраста Фандорина" также выразил мнение, что страх перед COVID-19 "гораздо страшнее самого коронавируса", однако осторожность во время пандемии соблюдать нужно.

"Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - заключил писатель.

Борис Акунин родился на территории Грузинской ССР - в городе Зестафони - 20 мая 1956 года. В настоящее время 63-летний писатель, согласно СМИ, проживает в Лондоне. На его счету такие произведения, как "Писатель и самоубийство", популярная серия "Приключения Эраста Фандорина", в которую вошли, в частности, "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Левиафан", а также "Шпионский роман" и "Алтын-толобас".