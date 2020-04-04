Телезрителям покажут концерт Мурада Адыгезалзаде

Пятого апреля в 19.20 в эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) будет представлена концертная программа с участием известного пианиста, директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Мурада Адыгезалзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа будет представлена в рамках проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət - Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет").

Выступление Мурада Адыгезалзаде будет представлено в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахраддина Керимова.