Рамиз Гулиев и иранские музыканты исполнили "Колыбельную" - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев реализовал совместный проект с музыкантами Национального оркестра Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в марте Рамиз Гулиев должен был выступить с гастролями в Иране, но из-за распространения коронавирусной инфекции не смог этого сделать. В связи с этим руководитель и главный дирижер оркестра Али Акбар Гурбани обратился к народному артисту Азербайджана с предложением реализовать совместный музыкальный проект виртуально.
Для проекта Рамиз Гулиев выбрал произведение выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова "Колыбельная".
Рамиз Гулиев и солисты оркестра записали свои партии из дома, затем записи были смонтированы в один видеоролик.
Проект стал музыкальным подарком слушателям по случаю праздника Рамазан, замечательной возможностью для музыкантов восполнить пробел в концертных выступлениях, а также еще раз продемонстрировал дружбу музыкантов Азербайджана и Ирана.
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