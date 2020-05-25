Рамиз Гулиев и иранские музыканты исполнили "Колыбельную"

Народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев реализовал совместный проект с музыкантами Национального оркестра Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в марте Рамиз Гулиев должен был выступить с гастролями в Иране, но из-за распространения коронавирусной инфекции не смог этого сделать. В связи с этим руководитель и главный дирижер оркестра Али Акбар Гурбани обратился к народному артисту Азербайджана с предложением реализовать совместный музыкальный проект виртуально.

Для проекта Рамиз Гулиев выбрал произведение выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова "Колыбельная".

Рамиз Гулиев и солисты оркестра записали свои партии из дома, затем записи были смонтированы в один видеоролик.

Проект стал музыкальным подарком слушателям по случаю праздника Рамазан, замечательной возможностью для музыкантов восполнить пробел в концертных выступлениях, а также еще раз продемонстрировал дружбу музыкантов Азербайджана и Ирана.