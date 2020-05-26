Среди школьников проводится конкурс "Yaradıcılıq sərhəd tanımır"

При организации Центра Гейдара Алиева Хачмазского района проводится конкурс среди школьников под названием "Yaradıcılıq sərhəd tanımır" ("Творчество не знает границ"), посвященный Дню национального спасения.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В задачи конкурса, на который должны быть представлены изделия ручной работы, созданные из различных бытовых отходов, входит повышение интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирование экологической культуры и экологического сознания детей.

Школьники могут принять участие в конкурсе по следующим направлениям:

- декоративно-прикладное искусство;

- изобразительное искусство;

- экология.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить 2-3 работы до 10 июня 2020 года. Возрастная категория участников - 8-17 лет. Работы могут быть созданы из картона, пластика, стекла, ткани, металла и т.д.

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться жюри.

Имена победителей конкурса будут объявлены 15 июня 2020 года. Победители будут награждены дипломами и подарками.