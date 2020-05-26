Всемирно известная Мидори Годо исполнила произведение азербайджанского композитора

На протяжении всей творческой деятельности председателя Союза композиторов, народной артистки Азербайджана, Артиста мира UNESCO, лауреата премии Aga Khan Foundation Франгиз Ализаде к ее произведениям не раз обращались всемирно известные исполнители, такие как Хилари Хан, Йо Йо Ма, квартет Kronos, New Juilliard Ensemble, Берлинский филармонический оркестр и многие другие. Среди них особое внимание привлекает несравненная Мидори Годо.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Американская скрипачка японского происхождения Мидори Годо на протяжении уже около 30 лет покоряет публику не только своей виртуозной, эффектной манерой исполнения, но также является всемирно признанным общественным деятелем и педагогом. Мидори - член Американской академии искусств и наук, с 2007 года - посол Доброй воли ООН, а также замечательный педагог Juilliard Scool, где она занимается подготовкой новой плеяды исполнителей.

"В эти месяцы всеобщего карантина, как выразилась сама Мидори в интервью Radio BBC и на своей странице Facebook, у нее нашлось "больше времени для поиска в интернете новых впечатлений и свежих идей". Далее скрипачка сообщает, что "открыла для себя фантастически прекрасную музыку женщины-композитора из Азербайджана Франгиз Ализаде. Я услышала поразительно оригинальное произведение, соединяющее в себе невероятную энергетику, чарующую красоту и техническую свободу воплощения". Здесь речь идет о произведении Франгиз Ализаде "Habil Sayağı", написанном в 1979 году для виолончели и рояля. "Habil Sayağı" 11 раз записывалось на компакт-диски в исполнении таких выдающихся виолончелистов, как Йо Йо Ма, Maia Beiser, Mathew Barley, Ivan Monighetti и др. Но Мидори очень креативно подошла к понравившемуся произведению и сделала новую редакцию - для скрипки и рояля. В ходе своего интервью Мидори демонстрирует некоторые эпизоды "Habil Sayağı", в увлекательной манере комментируя контрастные музыкальные образы и необычные технические приемы произведения", - говорится в сообщении.

На рояле ей аккомпанирует Джева Йокубавичите, недавно записавшая во Франции "Сонату памяти Альбана Берга" Франгиз Ализаде. Титульное название этого диска - "Круг Альбана Берга", где звучат также "Соната" самого Берга и "Поэма" Дж.Челси. Еще одним знаменательным событием стало обращение к композитору Франгиз Ализаде известного дуэта гитаристов "Scandinavian Duo", в который входят норвежские музыканты Йеспер Сивабек и Пер Паалссо. Услышав в YouTube "Phantasie" для соло гитары в исполнении замечательного испанского гитариста Эстебана Колуччи, они решили исполнить это произведение в собственной новой редакции на своих осенних гастролях в Европе.