Хыналыг - будущий шедевр списка наследия ЮНЕСКО

Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг", находящийся в ведении Госагентства по туризму, включен в предварительный список Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документ, представленный Госагентством в организацию посредством Национального комитета по делам ЮНЕСКО и постпредства Азербайджана при ЮНЕСКО, оценивает заповедник Хыналыг на основе мировых критериев, установленных Комитетом всемирного наследия.

Следует отметить, что в соответствии с правилами, установленными Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, для рассмотрения вопроса о включении любого памятника истории и культуры в Список всемирного наследия, он должен быть включен в предварительный список как минимум за один год.

Включение Хыналыга в предварительный список всемирного наследия с перспективой дальнейшего внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это очередное признание уникальности культурного и исторического наследия Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Хыналыг, отметил историк, является ярким примером переплетения культур разных народов, древней истории, обрядов, традиций и верований на Кавказе. Это высокогорное село привлекает максимальное внимание после Ичеришехер, Гобустана, Шеки туристов, посещающих Азербайджан, азербайджанских экспертов и ученых, а также всех специалистов, которые занимаются исследованиями наследия, культурологией и другими науками.

"Хочу напомнить, что в Азербайджане действует международная рабочая группа "В поисках Солнца", созданная при ЮНЕСКО. Группа уже совершила многочисленные визиты в различные регионы, чтобы по результатам представить в отчетах для ЮНЕСКО богатство и разнообразие культуры Азербайджана. Каждый народ, его культура являются прекрасным узором на богатом ковре под названием Азербайджан. И Хыналыг занимает здесь особое место", - сказал Гусейнов.

По мнению историка, население Хыналыг является носителем очень древней культуры, уникальных обрядов, традиций, не сохранившихся больше нигде. Само название села - Кятиш, что на языке местного населения переводится как "священный".

"Прямо перед селом находится пир в местечке Муган. Все говорит о том, что издревле это село имело особый статус. Все говорит о том, что культура и наследие этого места тесно связаны с остальной территорией Азербайджана, с магами и богами, той жреческой прослойкой, которая в древний период, еще до христианства и ислама была распространена на территории нашей страны.

Поэтому изучение и популяризация Хыналыга имеют широкие перспективы и, конечно же, практическую пользу для представления страны на мировом уровне. Мы будем с нетерпением ждать включения в будущем Хыналыга в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал директор центра истории Кавказа.

Лейла Таривердиева