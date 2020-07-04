Умер писатель-фантаст, бакинец Евгений Войскунский

В возрасте 98 лет скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский. Об этом сообщает сайт Союза писателей Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он ушел из жизни в пятницу, 3 июля.

"Умер Евгений Львович Войскунский - прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца. "С лейкой и блокнотом..." - это и о нём", - указано в сообщении.

В Союзе писателей выразили соболезнования сыну и родственникам литератора.

"Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нем всегда", - отмечается в сообщении.

Войскунский родился в Баку 9 апреля 1922 года. Войскунский стал известен как автор нескольких романов о войне и о его поколении. Он написал их в 1980-х годах. Писатель является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знака Почета, четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии "Венец" СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики "Аэлита".