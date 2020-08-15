Народный артист Азербайджана Сархан Сархан выступит в Москве с сольным концертом

В Москве 28 августа состоится сольный концерт народного артиста Азербайджана Сархана Сархана, сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

Сархан Сархан представит поклонникам программу под названием "Концерт для друзей". Вечер будет посвящен всем азербайджанцам, проживающим в России.

В концертную программу войдут песни азербайджанских и российских композиторов, а так же европейские эстрадные хиты.

Специальными гостями вечера будут азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России, солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров и оперная певица, солистка Palais des Congres (Париж, Франция), приглашенная солистка оперных театров Европы Анастасия Черноволос.

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