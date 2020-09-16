Путешественники назвали азербайджанский музей одним из лучших в мире

Азербайджанский национальный музей ковра в Баку удостоен сертификата "Tripadvisor Travellers' Choice 2020", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наш музей четвертый год подряд удостаивается сертификата "Tripadvisor Travellers' Choice". Это еще раз доказывает, что профессиональная деятельность Азербайджанского национального музея ковра высоко ценится посетителями. Мы рады, что даже в такое непростое время нам удалось сохранить высокую планку. Спасибо, что выбрали нас!" - говорится в сообщении на официальной странице музея в Facebook.

Наградой "Travellers' Choice" (ранее "Сертификат качества") отмечаются объекты, которые регулярно получают отличные отзывы пользователей. Приблизительно 10% объектов на Tripadvisor получают награду "Travellers' Choice".

Награды "Travellers' Choice" удостаиваются избранные достопримечательности, отели и рестораны, неизменно демонстрирующие приверженность высочайшим стандартам гостеприимства.

Для выбора объектов, достойных этой награды, Tripadvisor - крупнейшая в мире платформа о путешествиях использует патентованный алгоритм, который учитывает качество, количество и актуальность отзывов и мнений путешественников на сайте платформы за последние 12 месяцев, а также срок, в течение которого компания зарегистрирована на Tripadvisor, и ее индекс популярности на сайте.