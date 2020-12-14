В Азербайджан вернули три уникальных карабахских ковра

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку презентовали ковры, приобретенные на ярмарке Sartirana Textile Show в Италии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры, мероприятие также было посвящено 40-летию Историко-краеведческого музея Джебраильского района.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поздравил всех с Победой в Отечественной войне, которую доблестная азербайджанская армия одержала под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева.

Рассказывая о приобретённых министерством коврах, Анар Керимов отметил, что в нашу страну привезены три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков, имеющих научное, художественное, историческое и музейное значение, которые были выставленные на продажу на знаменитой ярмарке Sartirana Textile Show в Италии.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание развитию искусства ковроткачества, его продвижению на международной арене, правильной атрибуции азербайджанских ковров, хранящихся во всемирно известных музеях мира. Ведется важная работа по покупке и возврату в нашу страну азербайджанских ковров, выставляемых на зарубежных аукционах.

Было отмечено, что возвращение Карабахских ковров на Родину в этот исторический период, когда Карабах - исконная земля Азербайджана, был освобожден от оккупации, является важным событием для нашей истории и культуры.

На мероприятии было подчеркнуто, что один из самых известных Карабахских ковров "Челеби" передается в Шушинский филиал Азербайджанского национального музея ковра, а ковер "Губа" - в Азербайджанский национальный музей ковра.

Другой оригинальный ковер, принадлежащий к группе Карабахских ковров, будет передан Азербайджанскому национальному музею искусств.

Также Анар Керимов проинформировал участников мероприятия о 40-летнем юбилее Историко-краеведческого музея Джебраильского района.

Было отмечено, что в покупке ковров поддержку оказал ковровый эксперт из Флоренции Альберто Боралеви, который на протяжении более 30 лет многое сделал для популяризации азербайджанского ковра за границей и возврата наших сокровищ на родину.

Директор музея Тариэль Аббасов рассказал, что это учреждение культуры - единственный музей, которому удалось сохранить подавляющее большинство своих экспонатов во время оккупации наших земель вооруженными силами Армении. В целом из более 17 тысяч экспонатов удалось спасти около 16 тысяч. Спасенные экспонаты хранятся в Азербайджанском национальном музее Независимости.

На мероприятии к 40-летию музея его сотрудникам со стороны министерства культуры были вручены почетные грамоты и денежные награды.

Также был продемонстрирован видеоролик, посвященный 40-летию Историко-краеведческого музея Джебраильского района. Затем состоялось ознакомление с выставкой. Отметим, что в связи с карантинным режимом экспозицию можно посмотреть на сайте museum.az.