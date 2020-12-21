Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим в Лондоне - ФОТО
Короткометражный фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let me run" ("Позволь мне бежать") удостоен премии за "Лучший зарубежный фильм" на международном фестивале "Fighting Spirit Film" в Лондоне.
Экранное произведение, режиссером и автором сценария которого является Эльмар Байрамов, проживающий в американском штате Пенсильвания, повествует об истории жизни молодого человека с физическими недостатками по имени Орхан. Несмотря на все трудности, герой произведения преодолевает препятствия для достижения цели.
Главную роль в картине играет Турал Манафов. Продюсеры фильма - Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг и Зеке Рамазан Геис.
Отметим, что до сих пор короткометражный фильм "Позволь мне бежать" являлся победителем в различных номинациях и на международных кинофестивалях в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Торонто.
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