Работники культуры Азербайджана, ставшие шехидами второй Карабахской войны - ВИДЕО
Министерство культуры Азербайджана представило видеоролик, посвященный памяти работников культуры, ставших шехидами второй Карабахской Отечественной войны, сообщает Day.Az.
С первых дней войны работающие в культурных учреждениях добровольно записались в ряды армии, и 65 из них участвовали в Отечественной войне. Семеро стали шехидами и за героизм на поле боя против армянских оккупантов были удостоены медали "Vətən uğrunda" (За Родину, посмертно).
Имена героев:
Тогрул Гаджиев - преподаватель Детской музыкальной школы № 3 Физулинского района,
Рауф Алиев - преподаватель Школы детского творчества имени Рашида Бейбутова города Гобустан,
Хикмет Мамедов - экскурсовод Мавзолея Низами в Гяндже,
Алим Ибрагимов - преподаватель Детской музыкальной школы города Гёйчай,
Замин Рагимов - преподаватель Детской музыкальной школы села Махмудлу Джабраильского района,
Турал Гумматов - руководитель курса Культурного центра города Лянкяран,
Алиага Мамедов - сотрудник Азербайджанского государственного академического музыкального театра.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin
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