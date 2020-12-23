Музыкант из Масаллы признан лучшим в США в жанре джаз-блюза

Азербайджанский пианист Мехти Рзаев признан лучшим международной глобальной премии-конкурса Djooky Music Awards в жанре джаз-блюза, проведенным в Лос-Анджелес (США), сообщил Trend музыкант. Конкурс авторской музыки проходил онлайн и победители определись голосованием пользователей соцсетей и решением жюри. Мехти Рзаев представил композицию My Beat, передает Day.Az.

22-летний Мехти Рзаев родился в селе Чайгыраг Масаллинского района. Выпускник школы музыкального искусства Масаллы, отделения фортепиано Лянкяранского государственного музыкального колледжа. Отметим, что это первое участие молодого пианиста в международном конкурсе.

В конкурсе приняли участие представителей более 80 стран. В состав жюри вошли известные американские музыканты, исполнители и продюсеры из разных стран, среди которых Brian Malouf, Justin Gray, Patrice Rushen (США), Sacha Skarbek (Великобритания), Bukola Sawyerr Izeogu (Нигерия), Rolande Kammogne (Камерун).

Организаторы Djooky Music Awards отмечают: "Мы разделяем видение мира, в котором все люди, обладающие талантом, творчеством и страстью изменить мир музыки, будут пользоваться равными возможностями для поддержки, создания и продвижения своей музыки. Видение мира, где талант не знает границ, и каждый меломан приглашается непосредственно принять участие в создании очередного большого хита. Наша миссия состоит в том, чтобы демократизировать музыкальную индустрию, позволив творческим талантам со всех уголков мира использовать сетевую мощь людей в выявлении, создании и продвижении нового мира музыки".