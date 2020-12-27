Зульфия Ханбабаева пообщалась с солдатами в Шуше

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева на своей странице в Instagram поделилась видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я в городе Шуша. Испытываю чувства, которые невозможно описать словами. Слава Аллаху, что мы увидели этот день", - пишет народная артистка.

Исполнительница также пообщалась с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана, выразив им глубокую признательность за мужество и доблесть.

"Я преклоняюсь перед вашими матерями. Если среди вас есть те, чьи родители покинули этот мир, пусть возрадуются их души, потому что они воспитали таких доблестных сынов. Вы освободили от оккупации наши земли... Мы будем вам благодарны всю жизнь..." - сказала она в беседе с азербайджанскими военнослужащими.