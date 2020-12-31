Награждены победители международного конкурса "Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира"

В Баку в Международным фонде тюркской культуры и наследия состоялась церемония награждения победителей международного онлайн-конкурса рисунков "Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Группе победителей от Азербайджана, отобранным международным жюри и онлайн-голосованием, президент Фонда Гюнай Эфендиева вручила сертификаты и награды. Поздравив детей, президент Фонда подчеркнула важность более глубокого изучения богатой истории и культуры Тюркского мира. Было отмечено, что на основе рисунков участников конкурса готовится к изданию книга, отражающая обычаи и традиции тюркоязычных народов, и в следующем году планируется проведение ее презентации.

Гран-при была удостоена Марьям Гулузаде, "Дружба" - Ковсар Гурбан, "Знание"- Айтадж Талышинская. Первое место в возрасте 6-9 лет занял Джалил Керимли, третье место в возрасте 6-9 лет - Ариф Гулиев, второе место в возрасте 14-16 лет - Сура Дадашзаде. В категориях "Новруз" победила Марьям Гулузаде, "Самазены" - Тахмина Керимова, "Ковры" - Самандер Гурбанзаде, "Музыка" - Зарина Шихалиева. В связи с объявленной пандемией в стране и мире, сертификаты детей, участвующих в конкурсе из районов Азербайджана, а также из тюркоязычных и других стран будут отправлены по электронной почте.

Цель проведения конкурса - привлечение молодежи к изучению и сохранению древних обычаев и традиций, национально-духовных ценностей Тюркского мира. В международном конкурсе рисунков "Защитим наш мир: традиции и обычаи Тюркского мира" приняли участие школьники в возрасте от 5 до 17 лет из стран - членов и наблюдателей организации, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии, а также Туркменистана, Болгарии и Украины. Рисунки разделены на 12 тематических категорий: "Деде Горгуд", "Наше наследие", "Обычаи и традиции", "Самазены", "Женщина Тюркского мира", "Новруз", "Ковры", "Национальная кухня", "Музыка", "Игры", "Защитим наш мир" и "Тюркское единство".