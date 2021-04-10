https://news.day.az/culture/1333005.html Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве - ФОТО - ВИДЕО

Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве - ФОТО - ВИДЕО

Культура, 10 апреля 2021 21:25 257
Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве

Представлена виртуальная выставка работ художников из Гянджи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы проекта.

Виртуальная экспозиция организована министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей.

Цель выставки - укрепление связей художников с галереями и музеями, повышение в регионах творческой активности, обеспечение участия талантливых людей в художественных экспозициях.

Выставка организована на основе предложений, озвученных в ходе онлайн-встречи с художниками, живущими и работающими в Гяндже. Это часть проекта, запущенного с целью расширения сотрудничества с мастерами искусства из регионов.

На онлайн-выставке представлены художественные произведения, выполненные в различных жанрах.

  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
  • Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве
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