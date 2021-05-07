Заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей

70 лет - это время, когда истины жизни открыты, и не страшна никакая беда, и это лишь цифры, а оптимизм и уверенность в себе говорят о том, что хочется по прежнему творить, считает заслуженный актер Азербайджана Вагиф Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вагиф Керимов актер особенный, потому что прославился не игрой на бакинская сценах, а в региональных театрах. На протяжении 50-летней творческой жизни играл на сценах Мингячевирского государственного драматического театра, Сумгайытского государственного музыкального драматического театра и Иреванского государственного драматического театра. Снялся в около 20 фильмах и сериалах, среди которых "Susmuş vicdan", "Hücum", "Sovqat", "Dolu", "İmtahan" и т.д., в том числе в картинах "Мосфильма" и "Свердловской киностудии".

А совсем недавно снялся в одной из главных ролей российско-сирийского фильма "Пальмира", основанного на реальных событиях, когда отец старается спасти свою дочь, завербованной террористами и сбежавшей в Сирию. Мировая премьера фильма режиссера Ивана Болотникова состоялась в октябре 2020 года на 25-м Международном кинофестивале в Пусане, и ныне успешно представлена в российском кинопрокате. Съемки с участием актеров из России, Сербии, Сирии, Литвы и Венгрии проходили в Дагестане, Санкт-Петербурге, Турции и Сирии. Международный проект посвящен борьбе с терроризмом. Вагиф Керимов потрясающе сыграл роль главаря банды сирийских террористов Абу Дуджана, который готовил "камикадзе", в том числе с привлечением женщин и детей.

Актер знаком с войной не понаслышке, он - ветеран первой Карабахской войны, в начале 90-х воевал с армянскими агрессорами на Муровдаге, на Агдамском направлении и т.д., был командиром разведки и батальона, тяжело ранен и до сих пор носит осколок в своем теле.