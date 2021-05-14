Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, оперный певец Эльчин Азизов удостоен звания лауреата премии за 2020 год, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 номинантов из 9 стран. Решением жюри премии присуждены девяти соискателям.

По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состояться осенью в Узбекистане.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).