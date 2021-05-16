Стало известно имя представителя Азербайджана на международном фестивале "Славянский базар"

Участник вокального телепроекта Səs Azərbaycan, исполнитель Тофиг Гаджиев представит Азербайджан на Международном музыкальном фестивале "Славянский базар". Об этом, как сообщает Day.Az, музыкант написан на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу сообщить вам хорошую новость! Я приглашен принять участие в международном конкурсе исполнителей "Славянский базар" в Витебске. В этом году он особенный - фестивалю исполняется 30 лет. И я счастлив представлять Азербайджан именно на юбилее фестиваля. Обещаю достойно выполнить свою миссию и порадовать зрителей ярким выступлением.

Выражаю благодарность министерству культуры Азербайджана, а также певцу и продюсеру Эмину Гасану, который отправится со мной в Беларусь. Он, как никто, знает об этом конкурсе, так как участвовал в нем в 1998 году", - написал Гаджиев.

"Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске (Беларусь). В фестивале принимают участие молодые певцы, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. Выступление в Витебске они считают для себя большой удачей. Фестиваль предоставляет уникальную возможность молодым исполнителям показать себя коллегам по артистическому цеху, десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Лучший из конкурсантов становится обладателем Гран-при и "Золотой Лиры".

В 2021 году фестиваль пройдет 14-19 июля.