Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, на Джыдыр дюзю, стал одним из самых счастливых дней в моей жизни, поделилась с Trend Life впечатлениями выпускница Королевской академии музыки Великобритании, оперная исполнительница, наша соотечественница Сельджан Насибли, которая с успехом выступает на мировых сценах, передает Day.Az.

"Шуша для меня, так же как и для любого азербайджанца, является городом - реликвией. Я родилась в 1990 году и могу считать себя ребенком войны. В 1993 году я жила с бабушкой в Газахе, на границе с Арменией, и в моей памяти до сих остались эти страшные дни бомбежек. Карабах для нашей семьи, как и для всех азербайджанцев, всегда был кровоточащей раной. И когда началась 44-дневная война, я днем и ночью следила за событиями, затаив дыхание, слушала каждое выступление Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, плакала и радовалась вместе со всеми. Каков же был наш восторг, когда Президент объявил: "Шуша, ты свободна!". Карабах является колыбелью азербайджанский музыки и культуры - это аксиома. И отрадно, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, и все освобожденные от многолетней оккупации земли будут восстановлены", - сказала вокалистка.

Когда Сельджан Насибли узнала, что примет участие в гала-концерте фестиваля "Харыбюльбюль", то пережила трепет и волнение, она не могла поверить в происходящее, даже оказавшись в Шуше.

По словам вокалистки, она выступала во многих странах, и ей всегда было приятно слышать великолепные отзывы о высоком профессионализме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в том числе в деле сохранения и пропаганды национального культурного наследия.

"Организация фестиваля и репертуар были на высочайшем уровне. В этом удивительном и древнем азербайджанском городе на меня нахлынули неописуемые чувства. Про себя сказала: "Рай есть, и он в Шуше". А когда начали исполнять ораторию Васифа Адыгезалова "Карабах шикестеси", не смогла удержать слезы. Сегодня я испытываю чувства гордости, радости за победу, благодарности нашим героям и чту память шехидов, отдавших свои жизни во имя освобождения азербайджанских земель от оккупации", - сказала Сельджан Насибли.