YARAT представил новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y"

Пространство современного искусства YARAT представило новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка проходит в Центре современного искусства YARAT с 10 июня по 30 декабря.

"Последние цветы XX века: поколение Y" объединяет в себе видео, фотографии и фотоинсталляции шести перспективных художников. Избранные произведения Алины Орлов (Израиль), Гиорги Родионова (Грузия), Замира Сулейманова (Азербайджан), Яремы Малашчук и Романа Химея (Украина), а также Саши Курмаз (Украина) демонстрируют различные реальности, ценности и восприятие молодежи из разных стран, которые живут в одном временном отрезке.

Выставка исследует поколение миллениалов через ключевые темы, вопросы и проблемы. "Поколение Y", или по другому выражению, миллениалы, - это люди, которые родились в XX веке, но выросли в новом тысячелетии. Их отмечают как людей, отличных от предыдущих и последующих генераций, что особо подчеркивает уникальность этого поколения. Как последние цветы прошлого века они построили нынешнюю действительность через свои личные реалии.

По словам куратора выставки Фарах Алакбарли, "Последние цветы XX века: поколение Y" - это международный проект, в котором представлены работы шести художников из Азербайджана, Украины, Грузии и Израиля.

"Основная идея выставки - показать поколение Y, ту реальность, в которой они живут, то, что их окружает. Интересный лейтмотив выставки в том, что она очень ярко подчеркивает диалог разных поколений. Например, здесь просматривается диалог поколения X, которое предшествует поколению Y. На основе этого сравнения мы видим разницу между поколениями, разные подходы к восприятию реальности", - отметила она.

Алакбарли подчеркивает, что выставка призвана обратить внимание на способы самоидентификации и самовыражения через различные уровни социального восприятия.

Oтражая реальность с отсылкой к советскому прошлому, она дает возможность высказаться юношескому опыту художников. Неважно, статичная или движущаяся, застрявшая на месте или направленная на прогресс, выставка создает разнообразные представления о том, каким люди видят смысл своей жизни. Наполненные памятью и ностальгией работы также изучают социальную среду, которая является решающим фактором в формировании этого поколения. Играя с концепциями культуры, субкультуры и тренда, она раскрывает основные ритмы образа жизни и поведения.

Вход на выставку - свободный.