Герои Отечественной войны Азербайджана в произведениях молодых скульпторов

Дипломные работы группы студентов, окончивших в этом году Азербайджанскую государственную академию художеств, посвящены патриотической теме. Неслучайно, что молодежь обратилась к данной теме. Великая Победа, завоеванная славной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, доблесть наших отважных сынов и дочерей, превратившаяся в легенду, стали настоящим источником вдохновения для творческой молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, студенты, окончившие академию художеств по специальности "скульптор" - Тебриз Солтанлы создал скульптуру генерал-майора Полада Гашимова, Мустагил Балаев - скульптуру единственной женщины, ставшей шехидом в Отечественной войне, Аресты Бахышевой, а Лейла Мамедова - скульптуру солдата, выносящего с поля боя раненого друга.

Студент Тебриз Солтанлы, изготовивший по дипломной работе скульптуру генерал-майора Полада Гашимова, ставшего шехидом в боях на Товузском направлении, сказал, что очень трудно и крайне ответственно отразить в камне характер, внутренний мир героя. "В минувшем году, когда я изготовил бюст Полада Гашимова, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я создам его памятник. Я постарался передать как его мужество, так и внутреннюю чистоту. Сначала я подготовил эскиз скульптуры. Наш ректор Омар Эльдаров и дипломный руководитель, народный художник Акиф Аскеров одобрили мою работу".

В композиции под названием "Во имя Родины", подготовленной талантливым скульптором Лейлой Мамедовой, изображен отважный азербайджанский солдат, выносящий с поля боя раненого друга.

Мустегил Балаев рассказывает, что с юных лет увлекается изготовлением скульптур. Поэтому принял решение поступить в Азербайджанскую государственную академию художеств: "Моей дипломной работой было создать скульптуру Аресты Бахышевой - единственной женщины-шехида 44-дневной Отечественной войны. Ареста стала единственной сестрой-шехидом тысячи наших героев, ставших шехидами на войне. Я, как и мои однокурсники, представил свои эскизы Омару Эльдарову и Акифу Аскерову. Они дали свои рекомендации. Создавать образ женщины намного тяжелее, чем изготовить образ мужчины. Я собрал информацию об Аресте Бахышевой. Скульптура еще не завершена, но члены семьи женщины-шехида уже видели ее и скульптура очень понравилась им".

Отметим, что М.Лейла, Б.Мустегил и С.Тебриз изготовили бюсты и скульптуры многих наших солдат. Мы пожелали нашим студентам-выпускникам дальнейших успехов в творческой работе.