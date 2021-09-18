Азербайджан будет продвигать в мире музыкальное наследие Узеира Гаджибейли

Азербайджан будет продвигать музыкальное наследие Узеира Гаджибейли на международном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на мероприятии, приуроченном ко Дню национальной музыки и дню рождения Узеира Гаджибейли, которые отмечаются 18 сентября.

"Сегодня знаменательный для нас день. Мы отмечаем день рождения Узеира Гаджибейли и День национальной музыки. Мы очень рады, что наш Карабах, Шуша свободны в этот знаменательный день. Эту радость нам подарили Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев и наша победоносная армия. Мы вернули в Шушу нашу культуру", - сказал Керимов.

Он отметил, что День национальной музыки отмечается также и в Шуше.

В Азербайджане традиционно проводится Международный фестиваль имени Узеира Гаджибейли. И в этом году с 18 по 24 сентября в разных городах страны - Шуше, Гяндже, Агдаме пройдут соответствующие мероприятия, отметил министр.

"Мы будем продвигать азербайджанскую культуру, наследие Узеира Гаджибейли, его бессмертные произведения как в Азербайджане, так и на международном уровне", - сказал Керимов.