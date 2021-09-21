Музыкальная премьера в бакинской Филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку представлена концертная программа в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

В концертной программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением народного артиста, известного дирижера Фахраддина Керимова.

Солисты программы - заслуженный артист Азербайджана, виолончелист Алексей Милтых и скрипачка Умида Аббасова. На вечере прозвучали сочинения Узеира Гаджибейли, Арнольда Шёнберга, Фикрета Амирова, Макса Бруха, Петра Чайковского.

Наряду с этим впервые в Баку были исполнены симфония "Венеция" Антонио Сальери и "Молитва тореро" (La oración del torero) Хоакина Турина. Премьерное исполнение произведений вызвало восторг зрительской аудитории и бурные аплодисменты.